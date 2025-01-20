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Трамп прибув до Білого дому

Фото: американський лідер Джо Байден та новообраний президент США Дональд Трамп з дружиною Меланію Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новообраний президент Дональд Трамп прибув до Білого дому. Його привітав американський президент Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, новим президентом США офіційно стане Дональд Трамп.

РБК-Україна писало, хто може стати ключовими фігурами в адміністрації нового президента США.

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