Трамп прибув до Білого дому

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, новим президентом США офіційно стане Дональд Трамп.

РБК-Україна писало, хто може стати ключовими фігурами в адміністрації нового президента США.

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