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Трамп прибыл в Белый дом

Фото: американский лидер Джо Байден и новоизбранный президент США Дональд Трамп с женой Меланией Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Новоизбранный президент Дональд Трамп прибыл в Белый дом. Его приветствовал американский президент Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.

Фото: президенты США с женами (скрин видео)

Инаугурация Трампа

Напомним, сегодня, 20 января, новым президентом США официально станет Дональд Трамп.

РБК-Украина писало, кто может стать ключевыми фигурами в администрации нового президента США.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трампинаугурация