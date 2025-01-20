Трамп прибыл в Белый дом

Инаугурация Трампа

Напомним, сегодня, 20 января, новым президентом США официально станет Дональд Трамп.

РБК-Украина писало, кто может стать ключевыми фигурами в администрации нового президента США.

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