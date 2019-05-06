Трамп и премьер Японии обсудили КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе разговора обсудили Северную Корею. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Президент США охарактеризовал разговор как "очень хороший".

"Только что поговорил с премьер-министром Японии Абэ о Северной Корее и торговле. Очень хороший разговор!" - написал он.

Напомним, в сентябре 2018 года министр обороны Японии Ицунори Онодера заявил, что давление на Северную Корею со стороны международного сообщества должно продолжаться до закрытия страной ядерной и ракетной программ.

Он подчеркивал, что КНДР должна особым образом продемонстрировать завершение ядерных и ракетных программ. Онодера добавил, что международное сообщество не должно ограничиваться простым диалогом и шагами к примирению.

Как писало РБК-Украина, 4 мая Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент США выразил уверенность в достижении мирного соглашения по денуклеаризации Северной Кореи.

Добавим, в КНДР 4 мая сообщили о запуске нескольких ракет малой дальности. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря.