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Трамп и премьер Японии обсудили КНДР

Новости » Политика    06.05.2019 - 17:32
Трамп и премьер Японии обсудили КНДР
Фото: Трамп и Абэ (facebook.com Trendsmit)

Президент США назвал разговор "очень хорошим"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе разговора обсудили Северную Корею. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Президент США охарактеризовал разговор как "очень хороший".

Трамп и премьер Японии обсудили КНДР

"Только что поговорил с премьер-министром Японии Абэ о Северной Корее и торговле. Очень хороший разговор!" - написал он.

Напомним, в сентябре 2018 года министр обороны Японии Ицунори Онодера заявил, что давление на Северную Корею со стороны международного сообщества должно продолжаться до закрытия страной ядерной и ракетной программ.

Он подчеркивал, что КНДР должна особым образом продемонстрировать завершение ядерных и ракетных программ. Онодера добавил, что международное сообщество не должно ограничиваться простым диалогом и шагами к примирению.

Как писало РБК-Украина, 4 мая Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент США выразил уверенность в достижении мирного соглашения по денуклеаризации Северной Кореи.

Добавим, в КНДР 4 мая сообщили о запуске нескольких ракет малой дальности. Запуски были произведены из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря.

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