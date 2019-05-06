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Трамп і прем'єр Японії обговорили КНДР

Новини » Політика    06.05.2019 - 17:32
Трамп і прем'єр Японії обговорили КНДР
Фото: Трамп і Абе (facebook.com Trendsmit)

Президент США назвав розмову "дуже хорошою"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході розмови обговорили Північну Корею. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Президент США охарактеризував розмову як "дуже хорошу".

Трамп і прем'єр Японії обговорили КНДР

"Тільки що поговорив з прем'єр-міністром Японії Абе про Північну Корею і торгівлю. Дуже хороша розмова!" - написав він.

Нагадаємо, у вересні 2018 року міністр оборони Японії Іцунорі Онодера заявив, що тиск на Північну Корею з боку міжнародного співтовариства повинен тривати до закриття країною ядерної та ракетної програм.

Він підкреслював, що КНДР повинна особливим чином продемонструвати завершення ядерних і ракетних програм. Онодера додав, що міжнародне співтовариство не повинно обмежуватися простим діалогом і кроками до примирення.

Як писало РБК-Україна, 4 травня Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю і заявив, що вірить домовленостями з лідером КНДР Кім Чен Ином. Президент США висловив упевненість у досягненні мирної угоди по денуклеаризації Північної Кореї.

Додамо, в КНДР 4 травня повідомили про запуск декількох ракет малої дальності. Запуски були проведені з міста Вонсан на східному узбережжі в напрямку Японського моря.

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Новини України ЯпоніяКНДРДональд Трамп
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