Трамп и премьер Японии договорились встретиться перед саммитом США и КНДР

Синдзо Абэ может посетить США для переговоров с Трампом перед саммитом "Большой семерки"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ планируют встретиться перед запланированным на 12 июня саммитом между лидерами США и Северной Кореи для координации стратегии по мирным переговорам с КНДР. Об этом сообщил источник в японском правительстве, передает Yonhap.

Абэ может посетить США для переговоров с Трампом перед саммитом "Большой семерки" (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты) в Квебеке (Канада) 8-9 июня.

Отмечается, что вначале японский премьер изучал проведение двусторонней встречи с Трампом в кулуарах саммита G7, но в японском правительстве посчитали, что лучше встретиться еще до Канады в связи с быстрым развитием событий вокруг встречи президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отменить саммит с Северной Кореей.