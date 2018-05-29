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Трамп и премьер Японии договорились встретиться перед саммитом США и КНДР

НовостиПолитика    29.05.2018 - 02:53
Фото: премьер-министр Японии Синдзо Абэ (flickr.com/nato)
Фото: премьер-министр Японии Синдзо Абэ (flickr.com/nato)

Синдзо Абэ может посетить США для переговоров с Трампом перед саммитом "Большой семерки"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ планируют встретиться перед запланированным на 12 июня саммитом между лидерами США и Северной Кореи для координации стратегии по мирным переговорам с КНДР. Об этом сообщил источник в японском правительстве, передает Yonhap.

Абэ может посетить США для переговоров с Трампом перед саммитом "Большой семерки" (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты) в Квебеке (Канада) 8-9 июня.

Отмечается, что вначале японский премьер изучал проведение двусторонней встречи с Трампом в кулуарах саммита G7, но в японском правительстве посчитали, что лучше встретиться еще до Канады в связи с быстрым развитием событий вокруг встречи президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддержал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отменить саммит с Северной Кореей.

 

Президент Южной Кореи может принять участие в саммите США и КНДР, - Yonhap Встреча делегаций США и КНДР состоялась
Теги публикации: Япония, КНДР, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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