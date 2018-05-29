Трамп і прем'єр Японії домовилися зустрітися перед самітом США і КНДР

Сіндзо Абе може відвідати США для переговорів із Трампом перед самітом "Великої сімки"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе планують зустрітися перед запланованим на 12 червня самітом між лідерами США та Північної Кореї для координації стратегії щодо мирних переговорів з КНДР. Про це повідомило джерело в японському уряді, передає Yonhap.

Абе може відвідати США для переговорів з Трампом перед самітом "Великої сімки" (Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати) в Квебеку (Канада) 8-9 червня.

Відзначається, що спочатку японський прем'єр вивчав проведення двосторонньої зустрічі з Трампом у кулуарах саміту G7, але в японському уряді вирішили, що краще зустрітися ще до Канади у зв'язку зі швидким розвитком подій навколо зустрічі президента США з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе підтримав рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа скасувати саміт з Північною Кореєю.