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Трамп предрек конец эпидемии коронавируса

Новости » Общество     10.02.2020 - 21:40
Трамп предрек конец эпидемии коронавируса
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По мнению Трампа, жара убивает этот тип вируса и эпидемия сойдет на нет в апреле

Президент США Дональд Трамп предрек конец эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Трампа, эпидемия коронавируса сойдет на нет в апреле.

"Вообще говоря, жара убивает этот тип вируса. Это было бы хорошо", - сказал Трамп.

Также он отметил, что Китай "хорошо справляется" с коронавирусом, несмотря на распространение болезни и рост числа летальных случаев.

Напомним, новым путем передачи китайского коронавируса может стать диарея. В больнице Уханя диарея и тошнота наблюдались у 14 из 138 пациентов за 1-2 дня до развития лихорадки.

Как сообщало РБК-Украина, ранее власти Китая подтвердили, что новый тип коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в стране, способен передаваться, в частности от человека к человеку. Эксперты Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР подтвердили факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные.

Ранее сообщалось, в Китае допустили, что новый коронавирус 2019-nCoV способен передаваться воздушно-капельным путем. По словам китайского чиновника, на данный момент нет точных данных о способах передачи нового коронавируса и для точного определения необходимы дополнительные исследования.

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Новости Украины вирусДональд Трамп
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