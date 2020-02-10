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Трамп передрік кінець епідемії коронавірусу

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 21:40
Трамп передрік кінець епідемії коронавірусу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

На думку Трампа, спека вбиває цей тип вірусу та епідемія зійде нанівець у квітні

Президент США Дональд Трамп передрік кінець епідемії нового типу коронавірусу 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Трампа, епідемія коронавірусу зійде нанівець у квітні.

"Взагалі кажучи, спека вбиває цей тип вірусу. Це було б добре", - сказав Трамп.

Також він зазначив, що Китай "добре справляється" з коронавірусом, незважаючи на поширення хвороби та зростання кількості летальних випадків.

Нагадаємо, новим шляхом передачі китайського коронавірусу може стати діарея. У лікарні Уханя діарея і нудота спостерігалися у 14 з 138 пацієнтів за 1-2 дні до розвитку лихоманки.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше влада Китаю підтвердила, що новий тип коронавірусу, який викликав спалах пневмонії в країні, здатний передаватися, зокрема від людини до людини. Експерти Держкомітету з питань охорони здоров'я Китайської Народної Республіки підтвердили факти зараження новим коронавірусом серед співробітників медустанов, в яких перебувають хворі.

Раніше повідомлялося, у Китаї допустили, що новий коронавірус 2019-nCoV здатний передаватися повітряно-крапельним шляхом. За словами китайського чиновника, на даний момент немає точних даних щодо способів передачі нового коронавірусу і для точного визначення необхідні додаткові дослідження.

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