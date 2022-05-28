Трамп припустив, що може знову балотуватися на пост президента США

Колишній президент США Дональд Трамп, виступаючи на з'їзді Національної стрілецької асоціації США в Х'юстоні, штат Техас, зазначив, що у свою президентську каденцію не навів порядок зі злочинністю в країні. Але в разі повторного висунення на пост президента, зробить це максимально швидко.

"Якщо я коли-небудь зроблю знову, а саме, висунуся на пост президента і виграю, я обрушусь на насильницькі злочини, як цього ніхто ніколи не робив", - заявив Трамп.

Експрезидент раніше неодноразово натякав, що готовий знову поборотися за президентський пост в 2024 році, але прямо про це ніколи не заявляв, посилаючись на те, що в такому випадку на нього будуть поширюватися спеціальні податкові правила.