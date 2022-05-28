ru ua
Сб, 28 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Трамп припустив, що може знову балотуватися на пост президента США

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 28 травня 2022 06:07
Трамп припустив, що може знову балотуватися на пост президента США Дональд Трамп (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Колишній президент США Дональд Трамп, виступаючи на з'їзді Національної стрілецької асоціації США в Х'юстоні, штат Техас, зазначив, що у свою президентську каденцію не навів порядок зі злочинністю в країні. Але в разі повторного висунення на пост президента, зробить це максимально швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Якщо я коли-небудь зроблю знову, а саме, висунуся на пост президента і виграю, я обрушусь на насильницькі злочини, як цього ніхто ніколи не робив", - заявив Трамп.

Експрезидент раніше неодноразово натякав, що готовий знову поборотися за президентський пост в 2024 році, але прямо про це ніколи не заявляв, посилаючись на те, що в такому випадку на нього будуть поширюватися спеціальні податкові правила.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск заявив, що розблокує аккаунт колишнього президента США Дональда Трампа в Twitter. Підприємець додав, що такі заборони підривають довіру до соцмережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
NEWS
Українські військові наробили галасу в Херсонській області. Арестович говорить про контратаку
Українські військові наробили галасу в Херсонській області. Арестович говорить про контратаку
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу