Трамп припустив, що може знову балотуватися на пост президента США
Колишній президент США Дональд Трамп, виступаючи на з'їзді Національної стрілецької асоціації США в Х'юстоні, штат Техас, зазначив, що у свою президентську каденцію не навів порядок зі злочинністю в країні. Але в разі повторного висунення на пост президента, зробить це максимально швидко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Якщо я коли-небудь зроблю знову, а саме, висунуся на пост президента і виграю, я обрушусь на насильницькі злочини, як цього ніхто ніколи не робив", - заявив Трамп.
Експрезидент раніше неодноразово натякав, що готовий знову поборотися за президентський пост в 2024 році, але прямо про це ніколи не заявляв, посилаючись на те, що в такому випадку на нього будуть поширюватися спеціальні податкові правила.
Раніше повідомлялося, що Ілон Маск заявив, що розблокує аккаунт колишнього президента США Дональда Трампа в Twitter. Підприємець додав, що такі заборони підривають довіру до соцмережі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.