Трамп предложил Цзиньпину обсудить протесты в Гонконге

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину встретиться и обсудить ситуацию с протестами в Гонконге. Об этом сообщил сам американский лидер, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы США.

Трамп подчеркнул, что не сомневается в том, что Цзиньпин хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему.

"Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорош в "жестком деле". У меня нет ни малейших сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему, то он может это сделать. Личная встреча?» - написал Трамп.

Ранее Соединенные Штаты Америки обратились к Китаю и участникам протестов в Гонконге с призывом воздержаться от насилия, а также заявили, что "глубоко озабочены информацией о перемещении китайских войск возле Гонконга".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что по данным разведки США Китай стягивает войска к границе с Гонконгом, в то же время президент призвал не паниковать и сохранять спокойствие, заверив, что все будут в безопасности.