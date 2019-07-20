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Трамп предложил помирить Японию и Южную Корею

Новости » Политика    20.07.2019 - 06:56
Трамп предложил помирить Японию и Южную Корею
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп готов помочь президенту Южной Кореи Муне Чжэ Ину

Президент США Дональд Трамп предложил свою помощь в разрешении политических и экономических противоречий между Японией и Южной Кореей. Об этом пишет "Голос Америки". 

Отмечается, что речь идет о требовании Южной Кореи выплатить компенсации корейцам, работавших на японских оккупантов во время Второй мировой войны. Спор обострился, когда Япония ограничила высокотехнологичный экспорт в Южную Корею. В результате возникла угроза мировому рынку электроники и смартфонов.

Трамп сообщил, что готов оказать помощь по просьбе президента Южной Кореи Муне Чжэ Ина. Сеул подтвердил, что просьба была высказана во время встречи президентов 30 июня.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключает возможности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего визита в Южную Корею. 

РБК-Украина писало, что государственный секретарь США Майк Помпео опроверг обвинения Северной Кореи, которая утверждает, что планируется возобновление совместных американо-южнокорейских маневров.

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