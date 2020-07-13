ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Трамп предлагал продать разрушенный ураганом остров Пуэрто-Рико

Пуэрто-Рико, Понедельник 13 июля 2020 12:31
Трамп предлагал продать разрушенный ураганом остров Пуэрто-Рико
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Анастасия Рокитна

Впрочем, эту идею серьезно не рассматривали

Президент США Дональд Трамп озвучивал вариант продажи разрушенного ураганом "Мария" острова Пуэрто-Рико. При этом идея продажи Пуэрто-Рико никогда серьезно не рассматривалась.

Об этом сообщил бывший и. о. министра нацбезопасности США Элейн Дьюк, передает CNN.

"Можем ли мы отдать на аутсорсинг электроэнергию? Можем ли мы продать остров?" - спрашивал президент.

В 2017-м мощный ураган "Мария" забрал почти 3 тыс. жизней в Пуэрто-Рико и почти полностью обесточил остров.

Напомним, в мае сообщалось, что губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата.

Отметим, что в результате урагана "Мария", который обрушился на Пуэрто-Рико, погибли десятки человек.

Тогда ураган "Мария" в Атлантическом океане, имел пятую, максимальную категорию.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Дональд ТрампПуэрто-Рико
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь