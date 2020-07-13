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Трамп пропонував продати зруйнований ураганом острів Пуерто-Рико

Пуерто-Рико, Понеділок 13 липня 2020 12:31
Трамп пропонував продати зруйнований ураганом острів Пуерто-Рико
Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Анастасия Рокитна

Втім, цю ідею серйозно не розглядали

Президент США Дональд Трамп озвучував варіант продажу зруйнованого ураганом "Марія" острова Пуерто-Рико. При цьому ідея продажу Пуерто-Рико ніколи серйозно не розглядалася.

Про це повідомив колишній в. о. міністра нацбезпеки США Елейн Дьюк, передає CNN.

"Чи можемо ми віддати на аутсорсинг електроенергію? Чи можемо ми продати острів?" - питав президент.

У 2017-му потужний ураган "Марія" забрав майже 3 тис. життів у Пуерто-Рико та майже повністю знеструмив острів.

Нагадаємо, у травні повідомлялось, що губернатор Пуерто-Ріко Ванда Васкес підписала закон про проведення референдуму з питання приєднання острова до США в якості штату.

Зазначимо, в результаті урагану "Марія", який обрушився на Пуерто-Ріко, загинули десятки людей.

Тоді ураган "Марія" в Атлантичному океані, мав п'яту, максимальну категорію.

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Новини України Дональд ТрампПуэрто-Рико
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