В Пуэрто-Рико проведут новый референдум о присоединении к США

Иллюстративное фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Окончательное решение о присоединении нового штата в состав страны должно быть принято Конгрессом США

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата 3 ноября. Референдум пройдет одновременно с всеобщими выборами.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, губернатор написала в Twitter.

"Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство", - написала Васкес.

Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.

Отметим, что Пуэрто-Рико был аннексирован США во время испано-американской войны 1898 года. Его нынешний международно-правовой статус во многом противоречив.

Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, но в Палате представителей интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса.

Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Государство получает значительную помощь из федерального бюджета США.

Напомним, в июне 2017 года в Пуэрто-Рико проходил референдум на определение юридического статуса острова. Большинство проголосовавших на референдуме высказались за присоединение к США.

Автор: Надежда Собенко