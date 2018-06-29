Трамп пропонував Макрону вивести Францію зі складу ЄС, - Washington Post

У разі виходу Франції з ЄС, Трамп пропонував Макрону двосторонню торговельну угоду

Президент США Дональд Трамп пропонував президенту Франції Еммануелю Макрону вивести Францію зі складу Євросоюзу. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на європейських чиновників.

Як повідомляється, Трамп в кінці квітня поточного року в ході приватної зустрічі з Макроном в Білому домі обговорював питання торгівлі.

За словами джерел видання, Трамп запитав Макрона: "чому б вам не покинути ЄС?". Крім того, повідомляється, що Трамп заявив, що якщо Франція вийде з ЄС, він запропонує Макрону двосторонню торговельну угоду з кращими умовами, ніж ЄС отримує від США.

Наголошується, що Білий дім відмовився від коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в ході телефонної розмови в суботу, 12 травня, обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном нову "всеохоплюючу" угоду з Іраном.