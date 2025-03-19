Трамп прагне налагодити відносини з Китаєм на тлі зростаючих відносин з Путіним

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть налагодити відносини з Китаєм, оскільки його зближення з Володимиром Путіним викликає побоювання щодо посилення впливу Пекіна на світовій арені.

Трамп розповів про "чудову" телефонну розмову з президентом Росії, під час якої Путін нібито погодився призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.

ЗМІ також поцікавилися у Трампа щодо ризиків впливу Китаю на Росію в контексті можливих мирних переговорів.

Трамп зазначив, що США прагнуть поліпшити торговельні відносини з Китаєм і досягти балансу в торгівлі між двома країнами.

"У нас є власні дискусії з президентом Китаю Сі, він прагне порозумітися, і ми прагнемо порозумітися з ним, і ми це зробимо", - сказав він.

За його словами, торговельний дефіцит між США і Китаєм залишається значною проблемою.

"У нас проблеми з торгівлею - у нас великий дисбаланс із Китаєм", - додав Трамп.

Ще 2018 року Трамп запровадив мита на китайську продукцію, звинувачуючи Пекін у нечесній торговельній практиці. У березні цього року він запровадив додатковий 10-відсотковий податок на імпорт з Китаю, на що Пекін відповів підвищенням мит на американські сільськогосподарські товари.

Трамп також прокоментував зміцнення зв'язків між Китаєм і Росією, заявивши, що адміністрація Обами своєю "поганою енергетичною політикою" лише посилила їхню взаємодію.

Трамп наголосив, що США залишаються важливим партнером для Китаю у сфері торгівлі та пообіцяв працювати над зменшенням дефіциту у відносинах між двома державами.