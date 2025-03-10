Трамп у квітні може відвідати Китай для зустрічі з Сі Цзіньпіном, - ЗМІ
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп може зустрітись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у квітні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
Згідно з даними джерел видання, Трамп може відвідати Китай вже наступного місяця, оскільки "американський лідер, схоже, зосереджений на укладанні угоди з Пекіном".
Водночас лідери обидвох країн бажали б, щоб інша сторона здійснила візит саме до їх держави, аби представити це "дипломатичним тріумфом". Втім, початкові дискусії точились саме навколо візиту республіканця до Китаю. Наразі ж невідомо наскільки далеко дискусії просунулись.
Ще одне джерело повідомило, що Трамп хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав його маєток Мар-а-Лаго у Флориді, де обидва лідери зустрічались у 2017-му. Водночас Пекін хотів би більш офіційну зустріч у Вашингтоні, або ж запрошення Трампа до Китаю.
"Особливо для Сі (це є важливо, - ред.), якщо Трамп відвідає Китай після "двох сесій", це буде важливою дипломатичною перемогою", - пояснило джерело.
Відносини між Китаєм та США
Відносини між КНР та США характеризуються складним балансом співпраці та суперництва. Економічні зв’язки між двома країнами залишаються глибокими, оскільки Китай є одним із головних торговельних партнерів США, а американські компанії активно інвестують у китайський ринок. Водночас між державами тривають торговельні суперечки, зокрема через мита, технологічні обмеження та питання інтелектуальної власності.
Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван Ї розкритикував політику Трампа та заявив, що вона повертає світ до "закону джунглів".
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