Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона на тлі торгової війни

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сі Цзіньпін приїде в "не у віддаленому майбутньому", заявив Трамп 17 березня на засіданні ради директорів Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді.

Трамп посилив торговельну війну з Китаєм після повернення в Білий дім, двічі підвищуючи мита на імпорт з азіатської країни. Президент назвав ці кроки відповіддю на нездатність Пекіна зупинити потік нелегального фентанілу і прекурсорів, що використовуються для його виробництва.

The Wall Street Journal раніше повідомляла, що офіційні особи США і Китаю обговорюють можливий "саміт з нагоди дня народження" в червні, на якому два лідери - в обох дні народження в середині місяця - зустрінуться вперше відтоді, як Трамп повернувся в Білий дім. Президент США не уточнив конкретні терміни можливої зустрічі.

Трамп також сказав минулого місяця, що поговорить із Сі Цзіньпіном, "імовірно, протягом наступних 24 годин", оскільки готувалося перше підвищення тарифів на 10%. Цей термін введення тарифів минув без будь-яких публічних повідомлень про розмову.

Протокол

Вищі лідери Китаю і США зазвичай відвідують країни один одного по черзі, протокол, який покладає на Трампа обов'язок відвідати Пекін, перш ніж приймати свого колегу. Після того як Сі Цзіньпін вирушив до Каліфорнії наприкінці 2023 року, Джо Байден став першим президентом США після Джиммі Картера, який не відвідав Китай під час свого перебування на посаді.

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Обговорення між двома країнами, які зазвичай організовують зустріч лідерів, застрягли на нижчих рівнях, і обидві сторони зайшли в глухий кут щодо того, як діяти далі. Пекін заявив, що Вашингтон не виклав докладні кроки, які він очікує від Китаю щодо фентанілу для скасування мит, повідомили джерела. Команда Трампа відкидає це твердження, заявляючи, що Білий дім надіслав повідомлення Китаю дипломатичними каналами.

Предмет переговорів

Китай звинуватив Трампа у використанні фентанілу як приводу для підвищення мит. Минулого тижня представник МЗС заявив, що Вашингтон повинен "велике спасибі" Пекіну за його роботу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків замість того, щоб вводити мита на імпорт, і закликав адміністрацію Трампа відновити переговори.

Китай ввів відповідні мита, але ці заходи були більш обмеженими, ніж його відповідь на торговельні дії Трампа в його перший термін. Після того як Трамп подвоїв мито на китайський імпорт до 20% на початку цього місяця, Пекін оголосив про введення мита до 15% на сільськогосподарські товари США і заборонив торгівлю з деякими оборонними компаніями.

www.bloomberg.com

Трамп заявив, що відкритий для переговорів про досягнення угоди, навіть якщо він посилює тиск на Пекін. У будь-яких таких обговореннях США захочуть обговорити не тільки фентаніл, за словами джерела, яке сказало, що допомога Китаю у створенні робочих місць в американській глибинці, забезпечення центральної ролі долара у світовій торгівлі та підтримка Сі у припиненні війни в Україні будуть на порядку денному.

Також у центрі уваги буде реалізація Пекіном торговельної угоди, укладеної під час першого терміну Трампа, в рамках якої Китай обіцяв боротися з крадіжкою американських торговельних секретів і закупити додатково 200 мільярдів доларів американської продукції. Розгляд цієї угоди США має завершитися 1 квітня.

Хоча Трамп часто хвалив Сі Цзіньпіна, їхні стосунки під час його першого терміну було зірвано після того, як вибухнула пандемія COVID-19 - глобальна криза в галузі громадської охорони здоров'я, у якій лідер США звинуватив Китай.

Востаннє вони спілкувалися в січні, за кілька днів до інавгурації президента США, під час обговорення, що стосувалося торговельних відносин, потенційного продажу американського підрозділу застосунку TikTok компанії ByteDance і зусиль із припинення незаконного обігу фентанілу.