Трамп прагне налагодити відносини з Китаєм на тлі зростаючих відносин з Путіним
Президент Дональд Трамп заявив, що США прагнуть налагодити відносини з Китаєм. Він також прокоментував зміцнення зв'язків між Китаєм і Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати прагнуть налагодити відносини з Китаєм, оскільки його зближення з Володимиром Путіним викликає побоювання щодо посилення впливу Пекіна на світовій арені.
Трамп розповів про "чудову" телефонну розмову з президентом Росії, під час якої Путін нібито погодився призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України.
ЗМІ також поцікавилися у Трампа щодо ризиків впливу Китаю на Росію в контексті можливих мирних переговорів.
Трамп зазначив, що США прагнуть поліпшити торговельні відносини з Китаєм і досягти балансу в торгівлі між двома країнами.
"У нас є власні дискусії з президентом Китаю Сі, він прагне порозумітися, і ми прагнемо порозумітися з ним, і ми це зробимо", - сказав він.
За його словами, торговельний дефіцит між США і Китаєм залишається значною проблемою.
"У нас проблеми з торгівлею - у нас великий дисбаланс із Китаєм", - додав Трамп.
Ще 2018 року Трамп запровадив мита на китайську продукцію, звинувачуючи Пекін у нечесній торговельній практиці. У березні цього року він запровадив додатковий 10-відсотковий податок на імпорт з Китаю, на що Пекін відповів підвищенням мит на американські сільськогосподарські товари.
Трамп також прокоментував зміцнення зв'язків між Китаєм і Росією, заявивши, що адміністрація Обами своєю "поганою енергетичною політикою" лише посилила їхню взаємодію.
Трамп наголосив, що США залишаються важливим партнером для Китаю у сфері торгівлі та пообіцяв працювати над зменшенням дефіциту у відносинах між двома державами.
Відносини між Китаєм та США
Лідер Китаю Сі Цзіньпін незабаром планує візит до Вашингтона на фоні посилення торгової напруженості між двома найбільшими економіками світу. Трамп повідомив, що зустріч відбудеться "не у далекому майбутньому", під час засідання ради директорів Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді 17 березня.
Відновивши перебування в Білому домі, Трамп посилив торгову війну з Китаєм, двічі збільшивши мита на імпорт з Китаю, що, за його словами, стало відповіддю на нездатність Пекіна зупинити постачання нелегального фентанілу та його прекурсорів.
Раніше видання South China Morning Post повідомляло, що Трамп може відвідати Китай уже у квітні.