Трамп стремится наладить отношения с Китаем на фоне растущих отношений с Путиным

Президент Дональд Трамп заявил, что США стремятся наладить отношения с Китаем. Он также прокомментировал укрепление связей между Китаем и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся наладить отношения с Китаем, поскольку его сближение с Владимиром Путиным вызывает опасения относительно усиления влияния Пекина на мировой арене.

Трамп рассказал о "замечательном" телефонном разговоре с президентом России, во время которого Путин якобы согласился приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

СМИ также поинтересовались у Трампа относительно рисков влияния Китая на Россию в контексте возможных мирных переговоров.

Трамп отметил, что США стремятся улучшить торговые отношения с Китаем и достичь баланса в торговле между двумя странами.

"У нас есть собственные дискуссии с президентом Китая Си, он стремится объясниться, и мы стремимся объясниться с ним, и мы это сделаем", - сказал он.

По его словам, торговый дефицит между США и Китаем остается значительной проблемой.

"У нас проблемы с торговлей - у нас большой дисбаланс с Китаем", - добавил Трамп.

Еще в 2018 году Трамп ввел пошлины на китайскую продукцию, обвиняя Пекин в нечестной торговой практике. В марте этого года он ввел дополнительный 10-процентный налог на импорт из Китая, на что Пекин ответил повышением пошлин на американские сельскохозяйственные товары.

Трамп также прокомментировал укрепление связей между Китаем и Россией, заявив, что администрация Обамы своей "плохой энергетической политикой" лишь усилила их взаимодействие.

Трамп подчеркнул, что США остаются важным партнером для Китая в сфере торговли и пообещал работать над уменьшением дефицита в отношениях между двумя государствами.