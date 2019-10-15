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Трамп подзвонив Ердогану і закликав його припинити вогонь у Сирії

Новини » Політика    15.10.2019 - 09:06
Трамп подзвонив Ердогану і закликав його припинити вогонь у Сирії
Фото: Трамп і Ердоган (flickr.com/The.White.House)

Трамп отримав "тверде зобов'язання", що Анкара не буде нападати на сирійське місто Кобани

Президент США Дональд Трамп розмовляв по телефону з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і закликав його до негайного припинення вогню в Сирії. Про це повідомляє The Hill з посиланням на віце-президента Майка Пенси.

За його словами, у телефонній розмові з турецьким президентом Трамп отримав "тверде зобов'язання", що Анкара не буде нападати на сирійське місто Кобани, де проживає значна кількість курдів.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини.

Також лідери країн Європейського союзу можуть прийняти рішення про запровадження проти Туреччини збройового ембарго.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 жовтня, Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони".

Згідно з останньою інформацією, Туреччина в ході військової операції в Сирії за підтримки сирійських опозиційних сил захопила місто Рас-ель-Айн. Даний місто є одним з ключових населених пунктів, що Туреччина планує захопити в ході операції проти курдів.

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