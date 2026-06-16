Трамп позитивно відреагував на прохання про ракети до Patriot, - Зеленський

Що сказав Трамп про Patriot

"Передусім, він був дуже позитивний щодо того, що вони можуть більше допомогти нам із ракетами. І це справді великий виклик, тому що виробництво не таке велике, як наші потреби. Виробництво - у Сполучених Штатах", - сказав голова держави.

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Україна просить ліцензії на виробництво ракет

За словами Зеленського, під час розмови він також порушив питання ліцензій на виробництво ракет.

"Я підняв тему ліцензій. Я звернувся з цим до президента Трампа. Нам потрібні ліцензії, щоб виробляти ракети", - заявив він,

Глава держави зазначив, що добре обізнаний зі складністю виробництва систем Patriot і ракет до них, оскільки неодноразово обговорював це питання з керівництвом компанії Raytheon.

"Я глибоко в цій темі. Але в будь-якому разі ми хочемо збільшити їхнє виробництво, якщо вони будуть готові й якщо президент Трамп підтримає цю ідею. Зараз він у будь-якому разі був позитивний", - сказав президент.

На уточнювальне запитання журналіста, чи означає "позитивна" відповідь Трампа фактичну згоду, Зеленський відповів: "Так, вона була позитивною. І я сподіваюся, що коли президент Трамп позитивний, це означає "так".