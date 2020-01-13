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Трамп пожаловался на "украинское вмешательство" в выборы

Новости » Политика     13.01.2020 - 06:18
Трамп пожаловался на "украинское вмешательство" в выборы
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Он ожидает ответа генерального инспектора до пятницы

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал демократов, которые инициировали процедуру импичмента и назвал предъявленные ему обвинения безосновательными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Американский лидер также вспомнил об "украинском вмешательстве" в выборы в США.

"Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор - главная проблема, не опубликовали его показания", - написал Трамп.

По его словам, это выглядит так же, как все, что "мы уже видели", от российского вмешательства до украинского вмешательства, которое стало обманом с импичментом.

"Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства", - добавил он.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что сенаторы "поплатятся", если не позволят новым свидетелям дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о возможен сговор между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.

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