Американцы ожидают справедливое разбирательство по импичменту Трампа, - Пелоси

Фото: Нэнси Пелоси (flickr.com gageskidmore)

Пелоси угрожает сенаторам, если те не разрешат новым свидетелям дать показания

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что сенаторы "поплатятся", если не разрешат новым свидетелям дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Она отметила, что американцы ожидают справедливого разбирательства.

Пелоси сообщила, что Палата представителей на предстоящей неделе планирует вынести на голосование вопрос о передаче статей импичмента в Сенат для исторического разбирательства по обвинениям в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса в связи с действиями Трампа в отношении Украины.

Это будет третье разбирательство в рамках импичмента в американской истории.

"Речь идет о справедливом судебном разбирательстве. Они дают присягу, что будет справедливое разбирательство, и мы считаем, что там должны быть свидетели и документы", - заявила Пелоси.

Напомним, Трампу обвиняют в том, что он злоупотребил властью президента, оказывая давление на нового лидера Украины Владимира Зеленского для расследования действий демократа Джо Байдена. Трамп якобы испольовал в качестве рычага 400 миллионов долларов военной помощи для Украины.

РБК-Украина писало, что лидер республиканского большинства Сената Макконнелл заявил, что у него есть достаточно голосов республиканцев, чтобы отклонить импичмент, если в течение определенного времени материалы из Палаты представителей не поступят в Сенат.