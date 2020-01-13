Трамп поскаржився на "українське втручання" у вибори

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Він очікує відповіді генерального інспектора до п'ятниці

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував демократів, які ініціювали процедуру імпічменту та назвав висунуті йому звинувачення безпідставними. Про це повідомляє РБК-Українп з посиланням на Twitter Трампа.

Американський лідер також згадав про "українське втручання" у вибори в США.



"Палата представників США розслідує походження скарги інформатора в українській справі. Генеральний інспектор Розвідувального співтовариства Майкл Аткінсон зіткнувся із серйозними питаннями. Демократи, знаючи, що генеральний інспектор - головна проблема, не опублікували його свідчення", - написав Трамп.

За його словами, це виглядає так само, як все, що "ми вже бачили", від російського втручання до українського втручання, яке стало обманом з імпічментом.

"Потрібно отримати відповіді генерального інспектора до п'ятниці, тому що це той хлопець, який підпалив запал. Так що, якщо він хоче очистити своє ім'я, нехай доведе, що його офіс некомпетентний. Генеральному інспектору не були потрібні докази", - додав він.

Раніше спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що сенатори "поплатяться", якщо не дозволять новим свідкам дати показання по справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

РБК-Україна писало, що адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив про можливий зговір між українськими посадовцями і штабом передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році.