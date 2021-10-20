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Трамп пожаловался на "охоту" против отцов-основателей США

Автор: Артур Родивилов

Бывший глава США Дональд Трамп высказался о решении перенести статую третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка. Он считает, что на памятники объявили "охоту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он возмутился, что "великого" Томаса Джефферсона, одного из важнейших отцов-основателей США и автора конституции страны "выселили" из зала городской комиссии.

"Кто мог подумать, что такое возможно. Я мог! Я предупреждал давно", - сказал Трамп.

По мнению политика, следующей целью радикальных левых станут прочие отцы-основатели Соединенных Штатов.

"Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон", - считает он.

Ранее Трамп выступил против сносов памятников "отцам-основателям" в Вашингтоне за их причастность к рабству и угнетению меньшинств, в том числе темнокожих.

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Дональд Трамп