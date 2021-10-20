Трамп поскаржився на" полювання" проти батьків-засновників США

Він обурився, що великого "Томаса Джефферсона, одного з найважливіших батьків-засновників США і автора конституції країни "виселили" із залу міської комісії.

"Хто міг подумати, що таке можливо. Я міг! Я попереджав давно", - сказав Трамп.

На думку політика, наступною метою радикальних лівих стануть інші батьки-засновники Сполучених Штатів.

"Наступні на черзі Бенджамін Франклін, Авраам Лінкольн і, звичайно ж, Джордж Вашингтон", - вважає він.