Трамп пожаловался на "охоту" против отцов-основателей США

Бывший глава США Дональд Трамп высказался о решении перенести статую третьего президента США Томаса Джефферсона из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка. Он считает, что на памятники объявили "охоту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Он возмутился, что "великого" Томаса Джефферсона, одного из важнейших отцов-основателей США и автора конституции страны "выселили" из зала городской комиссии.

"Кто мог подумать, что такое возможно. Я мог! Я предупреждал давно", - сказал Трамп.

По мнению политика, следующей целью радикальных левых станут прочие отцы-основатели Соединенных Штатов.

"Следующие на очереди Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон", - считает он.