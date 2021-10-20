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Трамп поскаржився на" полювання" проти батьків-засновників США

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Вашингтон, Середа 20 жовтня 2021 04:20
Трамп поскаржився на" полювання" проти батьків-засновників США Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Колишній глава США Дональд Трамп висловився про рішення перенести статую третього президента США Томаса Джефферсона із залу міської комісії мерії Нью-Йорка. Він вважає, що на пам'ятники оголосили "полювання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він обурився, що великого "Томаса Джефферсона, одного з найважливіших батьків-засновників США і автора конституції країни "виселили" із залу міської комісії.

"Хто міг подумати, що таке можливо. Я міг! Я попереджав давно", - сказав Трамп.

На думку політика, наступною метою радикальних лівих стануть інші батьки-засновники Сполучених Штатів.

"Наступні на черзі Бенджамін Франклін, Авраам Лінкольн і, звичайно ж, Джордж Вашингтон", - вважає він.

Раніше Трамп виступив проти зносів пам'ятників "батьків-засновників" у Вашингтоні за їхню причетність до рабства і гноблення меншин, в тому числі темношкірих.

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Дональд Трамп
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