Трамп поскаржився на" полювання" проти батьків-засновників США

Колишній глава США Дональд Трамп висловився про рішення перенести статую третього президента США Томаса Джефферсона із залу міської комісії мерії Нью-Йорка. Він вважає, що на пам'ятники оголосили "полювання".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Він обурився, що великого "Томаса Джефферсона, одного з найважливіших батьків-засновників США і автора конституції країни "виселили" із залу міської комісії.

"Хто міг подумати, що таке можливо. Я міг! Я попереджав давно", - сказав Трамп.

На думку політика, наступною метою радикальних лівих стануть інші батьки-засновники Сполучених Штатів.

"Наступні на черзі Бенджамін Франклін, Авраам Лінкольн і, звичайно ж, Джордж Вашингтон", - вважає він.