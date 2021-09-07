Трамп может пойти на выборы президента в 2024 году, - Politico

Как отмечает издание, бывший президент в последнее время заметно усилил свое присутствие в медиапространстве, а его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы с атаками на действующего президента демократа Джо Байдена.

По словам источников издания, снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и произошедшим в Афганистане укрепили интерес Трампа к участию в выборах.

Уверенность в том, что Трамп намерен участвовать в следующей президентской гонке, по данным газеты, выражал и конгрессмен-республиканец Джим Джордан (от штата Огайо), считающийся одним из наиболее активных сторонников бывшего хозяина Белого дома.

"Я знаю об этом. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане", - приводит его слова Politico.

Между тем бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент будет снова участвовать в выборах на 99% - 100%.

"Я думаю, что он абсолютно точно участвует в выборах 2024 года. У нас вчера вечером был хороший разговор", - отметил он, также подчеркнув при этом, что Трамп пока не принял окончательного решения.