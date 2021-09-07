Трамп може піти на вибори президента в 2024 році, - Politico

Як зазначає видання, колишній президент останнім часом помітно посилив свою присутність в медіапросторі, а його штаб активізував збір коштів і почав розміщувати все більше політичної реклами з атаками на чинного президента демократа Джо Байдена.

За словами джерел видання, зниження рейтингів Байдена на тлі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу і події в Афганістані зміцнили інтерес Трампа до участі у виборах.

Впевненість у тому, що Трамп має намір брати участь у наступних президентських перегонах, за даними газети, висловлював і конгресмен-республіканець Джим Джордан (від штату Огайо), що вважається одним з найбільш активних прихильників колишнього господаря Білого дому.

Тим часом колишній радник і прес-секретар Трампа Джейсон Міллер впевнений, що екс-президент братиме участь у виборах на 99% - 100%.

"Я думаю, що він абсолютно точно бере участь у виборах 2024 року. У нас вчора ввечері була хороша розмова", - зазначив він, також підкресливши при цьому, що Трамп поки не прийняв остаточного рішення.