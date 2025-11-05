Трамп не поїде на саміт до ПАР, якій "не місце в G20"

Президент США Дональд Трамп не поїде на саміт G20, який відбудеться 22-23 листопада в Південно-Африканській Республіці (ПАР).
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час Американського бізнес-форуму в Маямі.
"Протягом поколінь Маямі було притулком для тих, хто втікав від комуністичного режиму в Південній Африці. Подивіться, що відбувається в деяких районах цієї країни - все дуже погано. Подивіться на Південну Америку, що там коїться", - сказав Трамп.
Американський президент зазначив, що в Південній Африці запланована зустріч G20, але, за його словами, "ця країна більше не повинна входити до числа G".
"Я не поїду туди, вже сказав їм - не збираюся представляти нашу країну на цьому саміті. Він не повинен проходити там. Просто погляньте, що відбувається в різних частинах Південної Америки та світу", - зазначив Трамп.
Нагадаємо, саміт G20 відбудеться в Йоганнесбурзі (Південна Африка) з 22 по 23 листопада.
Держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі в ньому через політику Південно-Африканської Республіки, яка головує в організації впродовж 2025 року.
За його словами, Південна Африка робить дуже погані речі, - експропріює приватну власність, використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку". Іншими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - різноманітність, рівність та інклюзивність, - ред.) та боротьба зі зміною клімату".
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що саміт G20 2026 року відбудеться в Маямі, штат Флорида.
Він також зазначив, що розглядає запрошення Росії на саміт G20.