Трамп пояснив, за яких умов угоду про припинення вогню з ХАМАС буде скасовано

"Якщо вони (заручники - ред) не будуть тут, почнеться справжнє пекло", - сказав Трамп.

У такий спосіб президент США відповів на заяву ХАМАС про те, що угруповання відкладатиме звільнення заручників у секторі Газа після того, як бойовики звинуватили Ізраїль у порушенні тритижневого припинення вогню.

Трамп підкреслив, що після звільнення трьох явно виснажених заручників 8 лютого, настав час Ізраїлю вимагати звільнення всіх заручників до полудня суботи або ж відновити війну.

Він також заявив, що остаточне рішення буде за Ізраїлем, але на запитання, чи долучаться США до відповіді бойовикам, якщо заручників не буде звільнено, Трамп додав: "ХАМАС зрозуміє, що я маю на увазі".