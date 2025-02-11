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Трамп объяснил, при каких условиях соглашение о прекращении огня с ХАМАС будет отменено

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если ХАМАС не освободит всех заложников к полудню субботы. Он добавил, что решение также будет зависеть от Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Если они (заложники - ред) не будут здесь, начнется настоящий ад", - сказал Трамп.

Таким образом президент США ответил на заявление ХАМАС о том, что группировка будет откладывать освобождение заложников в секторе Газа после того, как боевики обвинили Израиль в нарушении трехнедельного прекращения огня.

Трамп подчеркнул, что после освобождения трех явно истощенных заложников 8 февраля, пришло время Израилю потребовать освобождения всех заложников к полудню суботты или же возобновить войну.

Он также заявил, что окончательное решение будет за Израилем, но на вопрос, присоединятся ли США к ответу боевикам, если заложники не будут освобождены, Трамп добавил: "ХАМАС поймет, что я имею в виду".

 

Освобождение заложников и позиция ХАМАС

Напомним, группировка ХАМАС хочет отложить освобождение заложников, запланированное на 15 февраля, обвиняя Израиль в невыполнении соглашения о прекращении огня. Израиль считает это нарушением перемирия.

По словам спикера "Бригад Аль-Кассама" Худайфы Кахлута, Израиль якобы задерживает возвращение перемещенных жителей Сектора Газа и открывает по ним огонь, а также препятствует поступлению гуманитарной помощи.

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильДональд ТрампСектор Газа