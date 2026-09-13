Трамп пояснив, де візьме п'ять тисяч доларів кожному і на що їх можна витратити

Президент США Дональд Трамп пояснив, звідки можуть взятися кошти на виплати п'яти тисяч доларів кожному американцю у випадку перемоги республіканців. Також він сказав, на що можна буде витратити ці гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Трамп назвав майбутні виплати "дивідендами Трампа". За його словами, єдиною умовою для одержувачів буде витратити ці гроші на території США.

Спочатку президент не пояснив, з яких саме коштів фінансуватиметься програма. За оцінками американських медіа, виплата по 5 тисяч усім повнолітнім громадянам могла б коштувати понад 1 трильйон доларів.

У новому інтерв'ю CBS News Трамп заявив, що для реалізації задуму, на його думку, може не знадобитися схвалення Конгресу.

"Ми вважаємо, що ні. Думаю, вони зроблять це, якщо це буде потрібно. Але ми вважаємо, що ні", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи має Конгрес затвердити виплати.

Трамп пояснив, що розраховує на кошти від мит та інших надходжень. За його словами, США вже отримали "трильйони доларів" від тарифів та інших джерел.

Водночас президент не навів конкретного розрахунку, який би показував, як саме тарифні надходження дозволять профінансувати виплати такого масштабу. У CBS зазначили, що правові підстави для здійснення таких виплат без рішення Конгресу залишаються незрозумілими.