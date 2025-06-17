Трамп пояснив, чому відкладає санкції проти Росії

На запитання про те, чи підтримує Вашингтон заклик Європи до введення нових санкцій проти РФ, він відповів: "Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це".

Коли його запитали, чому Вашингтон самостійно не введе санкційні обмеження проти країни-терориста, Трамп заявив, що "чекає, щоб побачити, чи буде укладена угода". Зокрема пожалівся на те, що санкції нібито дорого обходяться США.

"І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто - підписати документ. Йдеться про мільярди й мільярди доларів. Санкції - це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом", - пояснив він.