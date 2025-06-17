UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп пояснив, чому відкладає санкції проти Росії

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) не вводять санкції проти Російської Федерації (РФ), оскільки нібито очікують на укладення мирної угоди щодо повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Білого дому Дональда Трампа під час розмови з журналістами на саміті G7 ("Великої сімки"), якого цитує "Суспільне".

На запитання про те, чи підтримує Вашингтон заклик Європи до введення нових санкцій проти РФ, він відповів: "Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це". 

Коли його запитали, чому Вашингтон самостійно не введе санкційні обмеження проти країни-терориста, Трамп заявив, що "чекає, щоб побачити, чи буде укладена угода". Зокрема пожалівся на те, що санкції нібито дорого обходяться США

"І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто - підписати документ. Йдеться про мільярди й мільярди доларів. Санкції - це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом", - пояснив він. 

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії стали одним з інструментів міжнародного тиску, спрямованих на ослаблення її економічного та політичного впливу. Вони торкаються різних сфер - від фінансів і технологій до персональних обмежень проти окремих осіб та компаній.

Обмеження поступово розширюються. Водночас країни, які їх запроваджують, намагаються боротись з лазівками, які дозволяють Росії обходити санкції.

Ще наприкінці травня сенатор Ліндсі Грем запропонував ухвалити законопроект про нові санкції США проти Росії. Документ передбачає, що Вашингтон запроваджує 500% мита проти тих країн, які продовжать купувати у РФ нафту, газ, уран та інші продукти.

На початку червня спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог стверджував, що санкції Штатів проти Росії підготовлені, а Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДональд ТрампСполучені Штати АмерикиСанкції проти Росії