Трамп объяснил, почему откладывает санкции против России

На вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон призыв Европы к введению новых санкций против РФ, он ответил: "Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это".

Когда его спросили, почему Вашингтон самостоятельно не введет санкционные ограничения против страны-террориста, Трамп заявил, что "ждет, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение". В частности пожаловался на то, что санкции якобы дорого обходятся США.

"И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто - подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто. Это не улица с односторонним движением", - пояснил он.