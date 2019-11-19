Трамп повысит пошлины, если сделка с Китаем не состоится

Президент США Дональд Трамп заявил, что если торговое соглашение с Китаем не будет подписано, Америка повысит тарифы на импорт китайских товаров. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, Китаю необходимо согласиться на предложение США, так как в противном случае сделка не состоится.

"Китай заинтересован в сделке, что мне нравится. Если нет, то нет. Я сейчас очень доволен Китаем. У нас много денег для наших фермеров, я помогаю людям. У меня хорошие отношения с Китаем. Посмотрим, что будет. Если мы не заключим сделку, я подниму пошлины еще выше", - заявил президент США.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 17 ноября делегации США и Китая провели телефонный разговор, во время которого обсудили первую часть торговой сделки между государствами. Стороны достигли договоренностей о дальнейшей поддержке тесного контакта между государствами.

До этого в Китае заявили о готовности обсудить с США возможность поэтапной отмены пошлин, введенных во время многомесячной торговой войны. Позже Трамп ответил на предложение Китая, заявив, что не согласен отменить пошлины на американские товары для Китая.