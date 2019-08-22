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Трамп повторно заявив про підтримку повернення Росії в G8

Новини » Політика    22.08.2019 - 06:15
Трамп повторно заявив про підтримку повернення Росії в G8
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

На його думку, Росія повинна спільно з країнами G7 домагатися миру у світі

Президент США Дональд Трамп повторно заявив, що підтримує повернення Росії до складу G8 ("Великої вісімки"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Трамп зазначив, що президент РФ Володимир Путін перехитрив президента США Барака Обаму, зокрема, під час анексії Криму.

"Чесно кажучи, через це Обама засмутився і виключив Путіна з того, що тоді було Великою вісімкою, а тепер - Велика сімка", - заявив Трамп.

На його думку, Росію потрібно повернути до складу G8, щоб не витрачати багато часу, "говорячи про Росію під час цих зустрічей".

"Я думаю, було б добре, якщо б Росія була присутня, щоб ми могли прямо з ними говорити, а не так як зараз - телефоном та іншим шляхом. Це голосування того, що зараз є Великою сімкою. Я думаю, що Росія має бути частиною цього, тому що ми домагаємося миру в світі, торгівлі та інших речей. Було б набагато легше, якщо б Росія була у складі, як це завжди було", - сказав президент США.

Нагадаємо, Трамп виступив за повернення Росії в G8 ("Велику вісімку") під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом у Вашингтоні у вівторок 20 серпня.

Натомість канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 21 серпня не підтримали таку ініціативу.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський нагадав, що Росія була виключена зі складу G8 ("Великої вісімки") після окупації українських Криму та Донбасу, і відтоді нічого не змінилося.

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Новини України G8Дональд Трамп
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