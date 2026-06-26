Трамп повернувся до митного шантажу країн Європи

Нагадаємо, у квітні 2025 року Франція і Німеччина обговорювали запровадження цифрового податку на американські компанії як відповідь на тарифну політику Трампа.

Тоді представник французького уряду заявив, що Єврокомісія може застосувати такий податок до кінця квітня - однак цього не відбулося.