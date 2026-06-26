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Трамп повернувся до митного шантажу країн Європи

22:03 26.06.2026 Пт
1 хв
Що станеться з торговими угодами країн, які не послухають Трампа?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Будь-яка країна, яка введе цифровий податок на американські компанії, негайно отримає 100% тариф на всі товари, що експортуються до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост американського президента Дональда Трампа в мережі Truth Social.

За словами Трампа, численні європейські країни обговорюють запровадження такого податку, а деякі з них близькі до фактичного впровадження.

100% тариф буде запроваджений негайно і замінить будь-які торговельні угоди з такою країною незалежно від того, чи були вони реалізовані, підписані чи ні. Погроза стосується також країн, які продовжать обговорення подібних заходів.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Франція і Німеччина обговорювали запровадження цифрового податку на американські компанії як відповідь на тарифну політику Трампа.

Тоді представник французького уряду заявив, що Єврокомісія може застосувати такий податок до кінця квітня - однак цього не відбулося.

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