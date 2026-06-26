Трамп повернувся до митного шантажу країн Європи

Будь-яка країна, яка введе цифровий податок на американські компанії, негайно отримає 100% тариф на всі товари, що експортуються до США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост американського президента Дональда Трампа в мережі Truth Social.
За словами Трампа, численні європейські країни обговорюють запровадження такого податку, а деякі з них близькі до фактичного впровадження.
100% тариф буде запроваджений негайно і замінить будь-які торговельні угоди з такою країною незалежно від того, чи були вони реалізовані, підписані чи ні. Погроза стосується також країн, які продовжать обговорення подібних заходів.
Нагадаємо, у квітні 2025 року Франція і Німеччина обговорювали запровадження цифрового податку на американські компанії як відповідь на тарифну політику Трампа.
Тоді представник французького уряду заявив, що Єврокомісія може застосувати такий податок до кінця квітня - однак цього не відбулося.