Німеччина і Франція вимагають агресивнішої відповіді ЄС на тарифи Трампа, - Bloomberg

Франція і Німеччина наполягають на більш жорсткій реакції на тарифні заходи президента США Дональда Трампа. Вони виступають за відповідні заходи, які могли б зміцнити переговорну позицію ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європейський Союз має бути готовим відповісти такими варіантами, як податки на американські технології та послуги, повідомили джерела.

Хоча Франція хоче досягти рішення шляхом переговорів, уряд наполягає на більш жорсткій відповіді. За словами одного з анонімних джерел, Париж хоче переконатися, що ЄС застосує всі наявні в нього інструменти для захисту своїх інтересів.

Представник французького уряду Софі Прімас заявила, що Європейська комісія, яка займається питаннями торгівлі для ЄС, може застосувати податок на цифрові послуги до американських компаній до кінця квітня. У США позитивне сальдо в торгівлі послугами. Введення загальноєвропейського податку потребуватиме угоди між 27 державами-членами.

Трамп із Білого дому оголосив про введення 20%-го мита на імпорт з ЄС, яке набуде чинності 9 квітня. Він повторив своє твердження про те, що 27 держав-членів "нас обдирають".

"Рішення, ухвалене вчора ввечері, можна порівняти з агресивною війною проти України", - заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек журналістам у Берліні.

За його словами, масштаб і рішучість відповіді мають бути співмірними.

"Я бачу, що Дональд Трамп згинається під тиском і коригує свої заяви під тиском, але логічним наслідком цього є те, що він повинен потім відчути тиск", - сказав Хабек. "Цей тиск тепер має бути випущений, з Німеччини, з Європи, в союзі з іншими країнами, і тоді ми побачимо, хто сильніший у цьому армрестлінгу".

Тарифи Трампа і заходи у відповідь ЄС

Так звані взаємні тарифи Трампа спрямовані на усунення всіх торговельних бар'єрів, з якими стикається експорт США за кордоном, таких як мита, внутрішні правила і податки. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що у ЄС "багато карт", включно з відповідними тарифами і податками на американські сервісні та технологічні компанії.

Останніх заходів США було вжито після того, як Трамп оголосив про введення 25% імпортного мита на сталь і алюміній, а також на автомобілі та деякі автозапчастини. ЄС оголосив про набір контрзаходів на суму до 26 млрд євро у відповідь на мита на метали, які, як очікується, набудуть чинності в середині квітня. Трамп заявив, що оголосить про інші секторальні мита на продукцію, включно з пиломатеріалами, фармацевтичними товарами та напівпровідниками.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Франція та інші країни закликали комісію розглянути можливість використання антипримусового інструменту блоку - найпотужнішого торговельного інструменту ЄС, покликаного завдати удару у відповідь країнам, які застосовують торговельні та економічні заходи примусового характеру.

Так званий ACI ніколи раніше не застосовувався і може призвести до обмежень у торгівлі та послугах, а також певних правах інтелектуальної власності, прямих іноземних інвестиціях і доступі до державних закупівель.

За словами іншого чиновника, в ЄС зростає занепокоєння, оскільки американські колеги не виявили інтересу до вирішення шляхом переговорів. Антипримусовий інструмент перебуває на столі варіантів, але вважається інструментом крайнього заходу з огляду на ймовірні масштабні наслідки, які він може спричинити.

Міністри торгівлі ЄС мають зустрітися 7 квітня, щоб обговорити заходи США та відповідь ЄС. Фон дер Ляєн пообіцяла тверду і пропорційну відповідь на тарифи, але також дала зрозуміти, що ЄС вважав за краще б уникнути конфронтації та знайти рішення шляхом переговорів найближчими тижнями.

Комісія працює над "переліком умов" можливих поступок, які вона могла б зробити США, щоб допомогти досягти угоди щодо скасування або скорочення мит. Перелік умов визначатиме області для переговорів щодо тарифів, взаємних інвестицій зі США, а також пом'якшення певних правил і стандартів, повідомляв раніше Bloomberg.

Заходи Трампа є найжорсткішими американськими тарифами за століття, застосовуючи щонайменше 10% тариф до всіх експортерів до США, зі ще вищими митами для близько 60 країн, щоб протистояти великим торговим дисбалансам зі США.

Адміністрація Трампа зосередила свої атаки на тому, що вона вважає несправедливими бар'єрами для американської продукції, які, на думку США, сприяють трансатлантичному дисбалансу на користь Європи. ЄС також порушив питання про можливість додаткових закупівель скрапленого природного газу та оборонних товарів.

Європейські чиновники наголосили, що, хоча в ЄС і є позитивне сальдо в торгівлі товарами зі США, цей блок із 27 країн імпортує безліч американських послуг, починаючи від електронної комерції та сайтів соціальних мереж і закінчуючи пошуковими системами в Інтернеті - все це частина американської індустрії Big Tech, яка нещодавно зблизилася з Трампом і його колом радників. За даними Єврокомісії, компанії ЄС і США інвестували в ринки одна одної понад 5 трильйонів євро.