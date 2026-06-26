Трамп вернулся к тарифному шантажу стран Европы

По словам Трампа, многие европейские страны обсуждают введение такого налога, а некоторые из них близки к его фактическому введению.

100% пошлина будет введена немедленно и заменит любые торговые соглашения с такой страной, независимо от того, были ли они реализованы, подписаны или нет. Угроза касается также стран, которые продолжат обсуждение подобных мер.