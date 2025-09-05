Стало відомо, коли Трамп замінить Пентагон Міністерством війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Дональд Трамп та міністр оборони Піт Гегсет неодноразово висловлювали бажання змінити назву Пентагону.

Трамп неодноразово заявляв, що нинішнє визначення "Міністерство оборони" не відповідає "реаліям та ролі Америки у світі".

"Америка більше не може приховуватися за словом “оборона”. Ми маємо називати речі своїми іменами", - нібито зазначав президент у розмові з радниками.

І от очікується, що документ буде підписано вже у п’ятницю, 5 вересня, після чого адміністрація планує оприлюднити деталі та пояснення щодо реалізації цієї зміни.

Так, за даними Білого дому, указ передбачає використання Department of War як другої назви поряд із існуючою Department of Defense, а також використання таких титулів, як "секретар війни" для Гегсета. Крім того, документ доручає міністру оборони запропонувати як законодавчі, так і виконавчі дії, щоб зробити нову назву постійною.

Прихильники Трампа стверджують, що даний крок сприятиме чеснішому позиціонуванню армії та може стати символом "нової сили Америки", адже до 1947 року військове відомство США дійсно мало назву "Department of War".

Водночас опоненти застерігають, що перейменування лише підкреслить агресивний імідж США та загострить відносини з союзниками й опонентами.

У разі підписання указу відомство офіційно змінить назву вперше за понад 75 років.