Трамп повернеться до Батлера на мітинг, де пережив замах, - CBC News

Замах на Трампа

Зазначимо, що стрілець 13 липня, ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс, вбив Корі Комператора і поранив Девіда Датча та Джеймса Копенгейвера, коли відкрив вогонь з даху біля мітингу. Куля також зачепила праве вухо Дональда Трампа.

Згідно з аналізом CBC News, стрілець зробив 8 пострілів менш ніж за 6 секунд, перш ніж був убитий снайпером Секретної служби США.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у ФБР підтвердили інформацію про те, у вухо колишнього президента США потрапила саме куля. Правоохоронці уточнили, що вона була або ціла або роздроблена на дрібні частини.

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