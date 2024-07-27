Трамп вернется в Батлер на митинг, где пережил покушение, - CBC News

Покушение на Трампа

Отметим, что стрелок 13 июля, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, убил Кори Комператора и ранил Дэвида Датча и Джеймса Копенгейвера, когда открыл огонь с крыши возле митинга. Пуля также задела правое ухо Дональда Трампа.

Согласно анализу CBC News, стрелок произвел 8 выстрелов менее чем за 6 секунд, прежде чем был убит снайпером Секретной службы США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ФБР подтвердили информацию о том, в ухо бывшего президента США попала именно пуля. Правоохранители уточнили, что она была либо целая, либо раздробленная на мелкие части.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.