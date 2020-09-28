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Трамп потребовал от Байдена пройти тест на наркотики накануне дебатов

Вашингтон, Понедельник 28 сентября 2020 09:49
Трамп потребовал от Байдена пройти тест на наркотики накануне дебатов
Фото: Дональд Трамп (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп потребовал от своего оппонента на выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики. Он также готов сдать тест.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Он призвал пройти текст на наркотики либо до, либо после дебатов, которые должны состояться 29 сентября.

"Я буду настойчиво требовать теста на наркотики сонного Джо Байдена до или после дебатов во вторник вечером. Конечно, я также соглашусь сдать тест. Его дискуссионные выступления, мягко говоря, установили рекорд неуравновешенности. Только наркотики могли вызвать это несоответствие?", - написал Трамп.

Отметим, до выборов 3 ноября между кандидатами в президенты должны пройти трое дебатов - 29 сентября, 15 и 22 октября.

Напомним, ранее Байден обвинил Трампа в отсутствии реакции на подавление протестов в Беларуси.

Более подробно об американской предвыборной гонке читайте в материале РБК-Украина "Высокие ставки. Почему Трамп может уступить Байдену на выборах в США".

Также РБК-Украина писало, что Джо Байден опережает президента Дональда Трампа на общенациональном уровне на 9 процентов.

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Новости Украины Политика Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США
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