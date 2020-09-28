Трамп вимагає від Байдена пройти тест на наркотики напередодні дебатів

Фото: Дональд Трамп (flickr by Gage Skidmore)

Президент США Дональд Трамп зажадав від свого опонента на виборах Джо Байдена пройти тест на наркотики. Він також готовий здати тест.

Про це Трамп написав у Twitter.

Він закликав пройти текст на наркотики або до, або після дебатів, які повинні відбутися 29 вересня.

"Я буду наполегливо вимагати тесту на наркотики сонного Джо Байдена до або після дебатів у вівторок ввечері. Звичайно, я також погоджуся здати тест. Його дискусійні виступи, м'яко кажучи, встановили рекорд неврівноваженості. Тільки наркотики могли викликати цю невідповідність?", - написав Трамп.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

Відзначимо, до виборів 3 листопада між кандидатами в президенти повинні пройти троє дебатів - 29 вересня, 15 і 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше Байден звинуватив Трампа у відсутності реакції на придушення протестів у Білорусі.

Більш детально про американські передвиборчі перегони читайте в матеріалі РБК-Україна "Високі ставки. Чому Трамп може поступитися Байдену на виборах у США".

Також РБК-Україна писало, що Джо Байден випереджає президента Дональда Трампа на загальнонаціональному рівні на 9 відсотків.