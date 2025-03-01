У Трампа стверджують, що суперечка із Зеленським не була "засідкою"

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц стверджує, що вчорашня суперечка Дональда Трампа і віце-президента Джей Ді Венса з українським лідером Володимиром Зеленським - не була продумана заздалегідь. За його словами, у сусідній кімнаті на сторони чекала угода про рідкісноземельних ресурси, яку мали підписати після зустрічі.

"Дозвольте швидко прояснити. Це не була якась засідка. Це абсолютно й категорично неправда. У сусідній кімнаті все було готово для підписання угоди обома лідерами, яка б об'єднала США та Україну економічно на покоління щодо критичних мінералів, потрібних нам, та інвестицій, потрібних їм", - заявив радник з нацбезпеки Сполучених Штатів.

Він додав, що це сталося б після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон заявили про готовність відправити війська, а Трамп разом із генсеком НАТО Марком Рютте "щойно" говорив про ширші гарантії безпеки.

"Це справді мало б бути позитивним моментом для України. Далі переговори з росіянами, закінчення війни, рух світу вперед і припинення смертей. Але натомість стало ясно, і це, мабуть, так розлютило президента, що незрозуміло, чи Зеленський справді хоче припинити бойові дії", - сказав Волц.

За його словами, хоч Зеленського і попереджали, проте він прийшов і рішуче був налаштований "обговорювати все це перед усім світом", після чого Венс і Трамп сказали: "Досить". Волц додав, що підхід президента України був неправильним.

"І скажу вам, це був неправильний підхід, не той час в історії, і точно не той президент для таких дій. Це не Джо Байден, це був Дональд Трамп. І думаю, весь світ побачив це абсолютно чітко", - резюмував радник президента США з нацбезпеки.