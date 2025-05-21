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Трамп не спешит с санкциями против Кремля: посмотрим, как поведет себя Россия

Вашингтон, Среда 21 мая 2025 09:53
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Трамп не спешит с санкциями против Кремля: посмотрим, как поведет себя Россия Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Дональд Трамп пока не собирается вводить санкции против России. Он заявил, что нужно посмотреть на дальнейшие шаги Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Овальном кабинете, где оглашал планы по системе ПРО "Золотой купол".

Трамп ответил на вопрос журналистов по последних комментариях президента Украины Владимира Зеленского о санкциях после телефонного разговора между ними накануне.

Американский лидер заявил, что вопрос ужесточения санкций против России "будет моим решением - и это не будет ничье решение больше".

"Посмотрим, как поведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.

При этом президент США назвал нынешнюю стадию войны РФ против Украины "критическим временем" и напомнил, что говорил российским диктатором Владимиром Путиным и европейскими лидерами.

"Знаете, сейчас у нас достаточно критическое время. Вчера я разговаривал в течение двух с половиной часов с президентом Путиным... Я также разговаривал со всеми европейскими - со многими из них - лидерами, но они представляли всю [Европу]. И я думаю, что вчера у нас состоялся очень хороший разговор", - добавил он.

Санкции против России

Напомним, лидеры Европы пообещали, что введут дополнительные санкции против России, если та откажется от прекращения огня. В частности, такие заявления звучали от Британии, Франции и Германии.

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что рассматривает санкции, впрочем окончательного ответа на этот счет не было. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что от США зависит, будет ли и дальше РФ зарабатывать на войне.

Накануне государственный секретарь Марко Рубио объяснил, почему США не спешат с санкциями против России. По его словам, Москва якобы может выйти из переговоров, если будут введены новые ограничения.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп
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